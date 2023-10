Staustufe "rot" wegen A40-Sperrung

Grund für die Sperrung sind die Abschlussarbeiten für die neue Brücke über den Rhein. Der Verkehr wird neu geführt und auch die Fahrbahn neu gemacht. Außerdem laufen Arbeiten an der Beleuchtung und der Beschilderung. Die Wiegeanlage auf der rechten Rheinseite wird zurück gebaut. Umleitungen führen über die A57, A42 und A59. Der ADAC erwartet wegen der Sperrung gerade zu den Stoßzeiten extreme Staus im ganzen Ruhrgebiet. Die Arbeiten auf der A40 sollen am 6. November in der Früh abgeschlossen sein. Dann soll der Verkehr zumindest Richtung Venlo auf der Rheinbrücke wieder dreispurig laufen.