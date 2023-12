Stau-Statistik: Kreuz Oberhausen Spitzenreiter

26 Kilometer lang staute es sich am 8. November auf der A3 zwischen Solingen und dem Kreuz Oberhausen. Das ist Rekord im Monat mit dem meisten Staus in NRW, sagt der ADAC. Insgesamt gab es im November über 16.000 Staumeldungen in NRW. Die größten Probleme gab es auf der A42 zwischen Kamp-Lintfort und Dortmund und auf der A59 von Duisburg in Richtung Dinslaken. Auch auf der A3 zwischen Köln und Oberhausen standen die Autofahrer aus dem Ruhrgebiet regelmäßig im Stau. Gründe dafür sind laut dem ADAC unter anderem, dass viele Pendler im Herbst und Winter wieder auf das Auto umsteigen. Hinzu kommen Baustellen, Autobahnsperrungen, Einschränkungen im Bahnverkehr, Verkehrsunfälle und der Wintereinbruch Ende November als weitere Stau-Ursachen.