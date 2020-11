Station 6 B vorsichtshalber unter Quarantäne

Schon bei Auftreten der ersten Infizierten hatte das Krankenhaus in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Maßnahmen getroffen, damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet - zum Beispiel werden alle Kontaktpersonen getestet und müssen in Quarantäne. Außerdem werden auf der Station 6 B bis zum 24. November keine neuen Patienten aufgenommen. Weil es in Mülheim gerade so viele Corona-Fälle gibt und weil viele Betroffene schon ansteckend sind, obwohl sie noch gar keine Krankheitssymptome haben, lässt sich im Nachgang nicht mehr klären, was der Ursprung des Corona-Ausbruchs auf der betroffenen Station ist, heißt es von der Geschäftsführung des EKM.