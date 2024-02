EKM erneut mehrfach ausgezeichnet

Das EKM wird mittlerweile seit Jahren vom Focus ausgezeichnet. Auch die Klinik für Gefäßchirurgie ist kontinuierlich in der Liste der Top-Kliniken in Deutschland aufgeführt, heißt es. In diesem Jahr neu dabei ist die Klinik für Geriatrie und Neurogeriatrie. Sie wird als „Top Nationale Fachklinik Demenzen“ und „Top Nationale Fachklinik Akutgeriatrie“ geführt. Für den bundesweiten Vergleich der Krankenhäuser wertet das Recherche-Institut FactField große Datenmengen aus und befragt Ärzte sowie Experten. Die Focus-Liste ist Deutschlands größter Krankenhausvergleich.