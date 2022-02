Startschuss für vierte Impfung

Bei drei Monaten Abstand zur ersten Auffrischungsimpfung kommt sie für Menschen ab 70 Jahre in Frage, für Bewohner und Betreute in Pflegeeinrichtungen, Personen mit einem erhöhten Risiko für schwere Krankheitsverläufe und für Menschen, die ein Immundefizit haben (ab 5 Jahren). Wenn die dritte Impfung sechs Monate zurückliegt, können sich auch Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen impfen lassen. Nicht empfohlen wird die vierte Impfung derzeit für Menschen, die nach dem Booster eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Das Angebot gilt auch für die Drive-In-Stelle des DRK am Flughafen Essen/Mülheim. Hier müssen Termine vorab online vereinbart werden.