Startschuss für SommerLeseClub in Mülheim

Anmelden können wir uns in der Stadtbibliothek im Medienhaus. Ab übermorgen (13.06.) geht das auch in den Schul- und Stadtteilbibliotheken. Dort bekommen wir ein Logbuch. Wer es schafft, mindestens drei Stempel zu sammeln, bekommt eine Urkunde. Wer dazu auch noch ein bisschen kreativ wird, bekommt sogar einen "Oskar". Zum Beispiel können wir unsere gelesenen Bücher im Logbuch bewerten. Gelesen und gehört werden darf alles aus dem Bestand der Bibliotheken. Einzige Voraussetzung ist ein Bibliotheksausweis.





Der "SLC" geht vom 19. Juni bis zum 11. August. Dann geben die Teilnehmer ihre Logbücher in der Bibliothek wieder ab und bekommen nach den Sommerferien ihre Zertifikate und eine Einladung für das Abschlussfest in der Stadtbibliothek am 19. August. Weitere Infos gibt es unter sommerleseclub.de.