Startschuss für Bauarbeiten in Speldorf

Zwischen Duisburger Straße und Hofackerstraße werden Fahrbahn, Parkflächen und Gehwege neu gemacht. Insgesamt sollen die Arbeiten in sechs Abschnitte aufgeteilt werden. Start ist mit dem Ausbau des östlichen Gehwegs und des Parkstreifens von der Zufahrt zu Aldi und dm bis zur Hofackerstraße. Von diesem Punkt an wird es Richtung Hofackerstraße eine Einbahnstraßenregelung geben. Das bedeutet, dass Supermarkt und Drogeriemarkt nur noch von der Duisburger Straße aus angesteuert werden können. Die Ausfahrt ist in beide Richtungen möglich. Die Buslinie 134 wird während der Bauarbeiten umgeleitet. Die Ruhrbahn richtet Ersatzhaltestellen ein.