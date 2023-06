Start in die Ferien: Zeugnistelefon geschaltet

Für die weiterführenden Schulen bietet die Bezirksregierung heute bis Freitag eine Hotline an: 0211 / 475-4002.





Sie ist an diesen Tagen und zu diesen Zeiten geschaltet:

Mittwoch, 21. Juni 2023

Donnerstag, 22. Juni 2023

Freitag, 23. Juni 2023

jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.





In den Grundschulen ist die Ausgabe der Zeugnisse bereits seit Montag erfolgt. Zu Fragen aus den Schulformen Grundschule, Hauptschule und Förderschule ist das Zeugnistelefon der Bezirksregierung bei den jeweiligen Schulämtern eingerichtet. Bei uns in Mülheim ist das die 0208 / 455-4581. Von dieser Nummer aus werden Anfragen an Experten weitervermittelt.