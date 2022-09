Start für Duales Studium bei der Stadt

Oberbürgermeister Marc Buchholz hat sie heute am Morgen gemeinsam mit dem Personal- und Organisationsamtes, der Gleichstellungsstelle, dem Personalrat sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung der Stadt begrüßt. Mit Beginn der dualen Studiengänge wurden die 29 Azubis vereidigt. Sie lernen ab heute in den Bereichen Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften, Stadtsekretäre, Kommunales Immobilienmanagement, Soziale Arbeit und Verwaltungsinformatik. Im August waren schon 18 Azubis an den Start gegangen, die ihre Ausbildung ohne Duales Studium absolvieren.