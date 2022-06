Starlight Express startet in neue Spielzeit

Am Wochenende feiert das Musical Starlight Express in Bochum runden Geburtstag. Am Sonntag startet es in seine 35. Spielzeit. Seit 1988 läuft es im eigens erbauten Theater in der Nähe des Fußballstadions.

© Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services