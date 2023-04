Starlight Express plant Jubiläumsshow

Rekordhalter war bislang das "Phantom der Oper" am New Yorker Broadway. Dort ist am Wochenende die letzte Vorstellung über die Bühne gegangen, nach 35 Jahren und fast 14.000 Vorstellungen. Bislang galt die Bochumer Inszenierung schon als die erfolgreichste an einem Standort. Den "Starlight Express" in Bochum gibt es ebenfalls seit 1988. Seitdem wurde die Show mehrfach grundlegend überarbeitet und moderner gestaltet. Der runde Geburtstag wird Mitte Juni mit einer Jubiläumsshow gefeiert.