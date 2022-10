Starker Rauch löst Großalarm bei Feuerwehr aus

Die Feuerwehr Essen hat heute Morgen elf Menschen das Leben gerettet. In einem Mehrfamilienhaus im Nordviertel hatte es in einem Keller gebrannt. Die Menschen, die in den Stockwerken darüber leben, konnten wegen des Rauchs nicht mehr aus ihren Wohnungen.

