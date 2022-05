Staples schließt nach Insolvenz alle Filialen

Nach Medienberichten soll aber zumindest für die Filiale in Essen Ende Juni Schluss sein. Staples hatte 2019 sein Deutschland-Geschäft an ein niederländisches Unternehmen verkauft. Im Zuge der Corona-Pandemie brachen die Umsätze drastisch ein. Im Gegensatz zur Konkurrenz konnte Staples das nicht durch Online-Verkäufe ausgleichen. Anfang Februar folgte die Insolvenz. Ein Interessent für die Übernahme fand sich nicht. Filialen gibt es u.a. in Oberhausen, Essen und Duisburg. Der Ausverkauf hat bereits begonnen. Wie lange die Mitarbeiter noch ihr Geld bekommen, ist nicht bekannt. Der Insolvenzverwalter verspricht, sie bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber zu unterstützen.