Stahlbeschäftigte fordern Zukunftskonzept und Job-Sicherheit

Die Beschäftigten von Thyssen Krupp gehen auf die Straße. Nächste Woche sind zwei Aktionen geplant. Am Dienstag demonstrieren die Mitarbeiter in Duisburg bei der ThyssenKrupp-Stahlsparte, am Mittwoch folgt eine Kundgebung in Essen. Dort werden Hunderte Mitarbeiter der Aufzugs-Sparte erwartet.

© André Hirtz/FUNKE Foto Services