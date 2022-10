Neues Stahlwerk in Dortmund eröffnet

In Dortmund ist ein neues Werk von Thyssenkrupp Steel an der Start gegangen. Der Konzern will hundert neue Arbeitsplätze am Standort schaffen. Die Anlage ist drei Fußballfelder groß und hat rund 250 Millionen Euro gekostet.

© 2022 foto@luftbild-blossey.de