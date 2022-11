Städtische Impfstellen schließen für immer

Am Freitag, 16.12. ist letzter Tag in der Holzstraße und am 17.12. im Forum. Die Impfstelle am Mülheimer Flughafen, die vom DRK betrieben wird, öffnet ihren Drive-In zum letzten Mal am 18.12. Bis dahin kann man sich zu den gewohnten Zeiten noch seine Corona-Impfung abholen. Danach werden die Stellen komplett abgebaut und auch nicht wieder eröffnet. Im kommenden Jahr werden dann nur noch die Hausärzte und einige Apotheken bei uns in Mülheim die Impfung anbieten.