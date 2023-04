Stadthallenfontäne wird abends angeleuchtet

Die große Fontäne an der Stadthalle ist wieder in Betrieb. Sie hat gestern (18.04.) ihr Winterquartier verlassen und wurde durch eine Spezialfirma per Schwerlastkran in die Ruhr gesetzt und angeschlossen.

© Martin Möller / Funke Foto Services (2020)