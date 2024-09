Stadtelternrat beteiligt sich an Woche der Elternmitwirkung

Bei uns in Mülheim läuft eine Aktionswoche rund um Personalnot in Kitas und Tagespflege. Der Stadtelternrat beklagt weiterhin massive Ausfälle. Den Familien fehle es an Verlässlichkeit.

© Sebastian Sternemann/FUNKE Foto Services