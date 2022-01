Stadt verpasst Corona-Zahlen ein Update

Künftig werden nur noch die folgenden Zahlen dargestellt:





7-Tage-Inzidenz

Fälle von COVID-19 gesamt

Infizierte Personen der letzten 7 Tage

Verstorbene Personen

Booster-Impfungen

Hospitalisierungsrate für NRW





Grundlage für alle Informationen soll die Datenerhebung des Robert-Koch-Institutes. Die Umstellung sei nötig geworden, da an den in Mülheim durchgeführten Impfungen auch Auswärtige teilgenommen haben. Dadurch können die Inzidenz und die Impfquote nicht für Mülheim berechnet werden, heißt es. Außerdem gelten neue Regelungen für die Verhängung von Quarantänen, die es uns als Stadt nicht mehr möglich machen, genaue Zahlen zu präsentieren, so der Krisenstab. Die Umstellung des Dashboards erfolgt im Laufe des heutigen Vormittags.