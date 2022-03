Stadt sucht neue Corona-Coaches

Angesprochen werden Freiwillige aus unterschiedlichen Kulturkreisen, heißt es. Corona-Coach könne grundsätzlich jeder werden, der körperlich und geistig gesund, mindestens 25 Jahre alt ist, ein Führungszeugnis vorlegt und sich für andere Menschen einsetzen möchte. Zu den Aufgaben gehört, psychosoziale Hilfebedarfe zu erkennen, auf Hilfsangebote hinzuweisen und die entsprechenden Kontakte zu vermitteln. Zudem sollen Corona-Coaches auch selbst einfache „Psychische Erste Hilfe“ leisten können, also aufmerksam sein, sich etwas Zeit nehmen und zuhören, wenn es jemandem nicht gut geht. An fünf Abenden werden die zukünftigen Corona-Coaches in praxisnahen Seminaren auf diese Aufgaben vorbereitet. Im Anschluss daran besteht das Angebot ehrenamtliches Mitglied im Hilfe-Netzwerk VEK zu werden. So wären Einsätze als Corona-Coach beispielsweise versichert.





Kontakt: merit.tinla@muelheim-ruhr.de