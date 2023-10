Stadt saniert Teile der Kölner Straße

Die rechte Hauptfahrbahn bekommt neuen Asphalt, der linke Fahrstreifen teilweise eine neue Deckschicht. Außerdem werden sämtliche Schachtdeckel ersetzt und an den Straßenabläufen und Rinnen gearbeitet. Der Verkehr wird vollständig auf die Fahrbahnseite Richtung Saarn verlegt. Das bedeutet, dass es für jede Richtung nur eine Fahrspur gibt. Die Kreuzungsbereiche sind nicht betroffen, sagt die Stadt. Allerdings muss die Fußgängerampel an der Bushaltestelle Mats Kamp abgeschaltet und durch eine mobile Anlage ersetzt werden. Voraussichtlich am 13. Oktober sollen die Arbeiten fertig sein.