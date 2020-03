Stadt reagiert auf Frage zu Kita-Beiträgen

Weil viele Kinder in Mülheim wegen der Coronavirus-Krise aktuell nicht in die Kita können, wünschen sich betroffene Eltern Rückerstattungen ihrer Beiträge. Laut unserer Stadt gibt es trotz der Schließungen keinen rechtlichen Anspruch darauf. Sie will sich aber dafür einsetzen, dass Verwaltung, Politik und Land die Vorgaben hier noch einmal bewerten, wenn die Krise vorbei ist.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services