Stadt reagiert auf Coronavirus in NRW

Sollte jemand hier am Coronavirus erkranken, greift eine Kette von klaren Handlungsvorschriften, nach der das Gesundheitsamt im Pandemiefall vorzugehen hat. Die Stadt rät den Menschen, die grippeähnliche Symptome haben, sich erstmal telefonisch an ihren Hausarzt zu wenden. Außerdem sollte jeder gründlich Hände waschen und Menschenansammlungen meiden. In Mülheim ist deshalb zum Beispiel gerade das Yonex German Open Badminton-Turnier mit geplanten 7.000 Besuchern aus aller Welt abgesagt worden.