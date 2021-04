Stadt prüft neues Testangebot

Die Corona-Schnelltests sind für Kinder einfacher zu handhaben. Sie müssen nur 30 Sekunden lang an einem Stäbchen lutschen und sparen sich den unangenehmen Abstrich aus der Nase. Das Stäbchen wird in ein Röhrchen verpackt. Die Stadt muss dann dafür sorgen, dass alle Proben an den Schulen abgeholt und in Labore gebracht werden. Dort werden sie dann nicht alle einzeln ausgewertet, sondern als "Pool". Das bedeutet: immer zehn Proben auf einmal. Ist ein positiver Befund dabei, werden die betroffenen Kinder aus dem "Pool" noch mal einzeln getestet. NRW plant die Einführung der Lolli-Tests ab Mitte Mai.