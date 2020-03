Stadt pflanzt Frühjahrsblüher und bewässert Bäume

Die Stadt hat an verschiedenen Stellen in Mülheim Frühjahrsblüher gepflanzt. Auf der Schleuseninsel am Wasserbahnhof können sich Mülheimer bald Tulpen und Narzissen angucken. Außerdem blühen in der Innenstadt bald Stiefmütterchen und Narzissen in Beeten und Pflanzenkübeln. Die Stadt bewässert jetzt auch wieder Bäume und bittet uns um Unterstützung.

© Stadt Mülheim