Stadt öffnet heute neues Testzentrum

Das neue Testzentrum wird jeden Dienstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein, teilte ein Sprecher mit. Außerhalb der festen Öffnungszeiten werden mobile Abstriche für Gemeinschaftseinrichtungen angeboten. Das neue Testangebot soll das Testzentrum des DRK am Flughafen ergänzen, heißt es aus dem Rathaus. An den Tagen, an denen das DRK-Testzentrum geschlossen ist, wird das Testzentrum an der Mintarder Straße die Leistungen übernehmen und umgekehrt. Weil das Testzentrum nicht mehr in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung betrieben wird, dürfen dort nur noch Menschen ohne offensichtliche Symptome getestet werden. Die Testung symptomatischer Patienten ist Aufgabe der niedergelassenen Arztpraxen.