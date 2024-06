Stadt macht sportliches Ferienprogramm

Der Mülheimer SportService bietet Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien wieder ein abwechslungsreiches Programm. In der Innenstadt und in Styrum finden in der dritten bzw. fünften Ferienwoche die Sportwochen statt. Hier können Kids von 11 bis 14 Jahren von jeweils 9 bis 16 Uhr verschiedene Sportarten ausprobieren und sich mit Freunden auspowern.

© Mülheimer SportService