Stadt macht Sportanlagen Samstag wieder auf

Wer auf Sportanlagen trainiert, darf das nur allein oder zu zweit. Mehr Personen können nur zusammen Sport treiben, wenn sie aus einem Haushalt sind. Gruppen, die nicht zusammengehören, müssen mindestens fünf Meter Abstand untereinander halten. Die Regeln werden wir regelmäßig kontrollieren, so der Krisenstab. Zusätzlich werden an Sportanlagen und Bolzplätzen noch mal Hinweisschilder angebracht.

In Mülheim gelten ab Samstag folgende Regelungen:

- Alle Bolzplätze sind geöffnet.

- Die Sportanlage Kahlenberg inklusive Fitnessbereich ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

- Der Sportpark Styrum ist montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Nutzung ist nur nach vorheriger Anmeldung unter Tel. 0163 / 25 60 818 oder per Mail an jonathan.thomas@muelheim-ruhr.de möglich.

- Alle anderen städtischen Sportfreianlagen bleiben geschlossen. Dazu gehört auch die Skateranlage Südstraße.

