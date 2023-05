Stadt macht Baustelle auf Heidestraße wieder zu

Die Arbeiten haben sich aber verzögert, weil unter der alten Oberfläche überraschend Straßenbahnschienen gefunden wurden. Sie stammen wahrscheinlich noch von der ehemaligen Linie, die bis in die 1960er Jahre Mülheim mit Oberhausen verbunden hat. Da die Schienen nicht sofort entfernt werden konnten, hat die Stadt entschieden, dass die Baustelle erst einmal so wieder zugemacht wird. Wann die Heidestraße noch einmal zur Baustelle wird, ist nicht klar. Die Baustelle hatte wochenlange für Staus und Verkehrsprobleme in Styrum gesorgt. Die Straße war nur Richtung Oberhausen befahrbar. In der Gegenrichtung musste eine großräumige Umleitung gefahren werden. U.a. hatte deswegen auch die Buslinie 122 immer wieder längere Verspätungen.