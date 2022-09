Stadt kann in Haushaltsplanungen einsteigen

Wie der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Jan Heinisch mittteilt (Wahlkreis Mettmann III - Mülheim II) gibt es für die Städte und Gemeinden in NRW für 2023 Rekordzuweisungen, nämlich 15 Milliarden Euro. Das Geld fließe vor allem in die Städte, wo es dringend gebraucht wird, heißt es in einer Mitteilung. Die offiziellen Zahlen werden erst ab Oktober erwartet. Die vorläufige Rechnung wird angestellt, damit die Städte in die Haushaltsplanung einsteigen können. Die sogenannten Schlüsselzuweisungen gehören zum Finanzausgleich zwischen Städten, Gemeinden und Land. Das Geld gehört zu den wichtigsten Posten im städtischen Haushalt.