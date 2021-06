Stadt hat Firma angezeigt

Laut Stadt habe es hygienische Mängel und Beanstandungen in Sachen Infektionsschutz gegeben. Auch bei der Auswertung der Tests soll es Unregelmäßigkeiten gegeben haben. Die Stadt hat bereits Anzeige erstattet. Die Liste der Mängel ist lang. Laut Gesundheitsamt gab es leere Desinfektionsspender, geöffnete Masken in unmittelbarer Nähe zu belastetem Material oder auch überquellende Mülleimer. Die Buchführung war ebenfalls auffällig. An einzelnen Tagen seien gar keine Daten übermittelt, an anderen exorbitant viele Tests gemeldet worden, heißt es.