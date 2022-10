Stadt erneuert Gehwege an Oberheidstraße

Auf der Oberheidstraße in Dümpten wird ab heute (26.10.) an den Gehwegen gearbeitet. Laut Stadt sollen die Arbeiten bis Mitte Dezember laufen. Die bekannten Umleitungen an der Großbaustelle bleiben bestehen.

© Martin Möller / Funke Foto Services (April 2022)