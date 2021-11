St. Marien-Hospital für 2G-Plus für Besucher ein

Wörtlich heißt es in einer Erklärung: Patientinnen und Patienten können bei Bedarf am ersten Tag begleitet und danach von einer Kontaktperson pro Tag für jeweils eine Stunde (in der Zeit von 15 bis 20 Uhr) besucht werden. Ein Besuch ist nur möglich, wenn die jeweilige Person einen vollständigen Impfschutz bzw. die Genesung von einer COVID-Infektion und einen tagesaktuellen negativen SARS-CoV-2 Antigentest oder einen PCR-Test (nicht älter als 24 Stunden) vorweisen kann.