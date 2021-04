Sportpark Styrum: Neuer Spielplatz bald fertig

Am Sportpark Styrum entsteht gerade der neue Spielplatz. In etwa 5 bis 6 Wochen wird er mit vielen Bewegungselementen fertig sein, hat uns ein Sprecher des Mülheimer SportService (MSS) gesagt. Generell kommen die Arbeiten am Sportpark Styrum gut voran. Seit Anfang des Jahres wird am zweiten Bauabschnitt gearbeitet.

