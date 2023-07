Sportliches Ferienangebot für Kinder und Jugendliche

Vom 24. bis 28. Juli gibt es von 9 bis 16 Uhr täglich Angebote in der Westenergie Sporthalle und den Sportanlagen an der Südstraße. Organisiert wird die Sportwoche Innenstadt vom Mülheimer Sportservice und dem Jugendprogramm TrendSport. Es gibt Workshops zum Beispiel in den Sportarten Parkour, Longboarden, BMX, Skateboarden und American Football. Highlight der Woche sind zwei Ausflüge. Die Kinder werden mit dem Mülheimer Alpenverein zum Klettersteig an der Vorlandbrücke fahren und mit dem Verein Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde Kanupolo spielen. Teilnehmer zahlen für die Sportwoche Innenstadt 75 Euro inklusive Mittagessen und Getränke. Anmelden geht bis zum 21.Juli. Zur Anmeldung geht es hier.