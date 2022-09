Sportanlage Wenderfeld eröffnet

Rund eine Million Euro sind in die Modernisierung der Anlage investiert worden. Dreiviertel von der Summe haben Bund und Land bezahlt. Die Sportanlage in Dümpten ist jetzt auch energetisch auf einem neuen Stand. Die Trainingsbeleuchtung wurde auf LED umgestellt. Die Stadt spart so über 3000 Euro pro Jahr bei den Energiekosten ein.