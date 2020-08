Spitzenwerte auf dem Radschnellweg

In der Corona-Krise fahren immer mehr Mülheimer Fahrrad. Die Zählstelle auf dem Radschnellweg in der Nähe des Mülheimer Hauptbahnhofs bestätigt das. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres hat sie schon mehr als 486.000 Radfahrer registriert. Das sind so viele wie im gesamten letzten Jahr, sagt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club in Mülheim.

