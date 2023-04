Spielplatz nach Umbau wieder freigegeben

In Dümpten ist der Umbau des Spielplatzes auf dem Anne-Frank-Platz so gut wie fertig. Das sagt die Stadt. Die offizielle Einweihung steht demnach kurz bevor. Gefeiert wird ein großes Spielplatzfest, sagt eine Sprecherin. Das Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration stecke mitten in der Planung.

