Navigation

Spielemesse in Essen – Samstag schon ausverkauft

Veröffentlicht: Donnerstag, 16.10.2025 10:21

In einer Woche startet die „Spiel“ – die größte Brettspielmesse der Welt. Vom 23.10. bis zum 26.10. könnt ihr dort viele neue Spiele ausprobieren. Für den Samstag (25.10.) gibt es keine Tickets mehr.

© Foto: Dirk A. Friedrich / Funke Foto Services

Für den Donnerstag, Freitag und Sonntag sind noch Tickets erhältlich. Wichtig: Tickets gibt es nur online - eine Tageskasse gibt es nicht. Preislich starten die Tickets bei 23,5 Euro.

Neben zig Spielen, die ihr testen könnt, gibt es auch einen Weltrekordversuch am Freitag - bei „CATAN CONNECT“ sollen in der Grugahalle über 1.000 Menschen gleichzeitig „Siedler von Catan“ spielen. Kommentiert wird das Ganze von Smudo von den Fantastischen Vier.

Insgesamt sind fast 900 Aussteller aus 51 Ländern dabei. Neu ist eine große Bühne mit Vorträgen, Shows und Diskussionen in Halle 4.

Weitere Meldungen

SPIEL Essen: Platz für mehr Besucher

Ruhrgebietsnachrichten Zur nächsten Spielemesse in Essen geben die Veranstalter jetzt wichtige Details bekannt.

Vorverkauf für größte Spielemesse startet

Ruhrgebietsnachrichten Ab heute (22.07.) könnt ihr Tickets für die größte Brettspielmesse der Welt kaufen. Die „SPIEL Essen“ läuft vom 23. bis 26. Oktober in der Messe Essen.

Abschied für Techno-Classica aus Essen

Ruhrgebietsnachrichten Morgen (9.4.) startet in Essen die letzte Messe Techno-Classica. In den Hallen im Stadtteil Rüttenscheid zeigen über 1.250 internationale Aussteller u.a.

skyline