Spielemesse in Essen – Samstag schon ausverkauft

Für den Donnerstag, Freitag und Sonntag sind noch Tickets erhältlich. Wichtig: Tickets gibt es nur online - eine Tageskasse gibt es nicht. Preislich starten die Tickets bei 23,5 Euro.

Neben zig Spielen, die ihr testen könnt, gibt es auch einen Weltrekordversuch am Freitag - bei „CATAN CONNECT“ sollen in der Grugahalle über 1.000 Menschen gleichzeitig „Siedler von Catan“ spielen. Kommentiert wird das Ganze von Smudo von den Fantastischen Vier.

Insgesamt sind fast 900 Aussteller aus 51 Ländern dabei. Neu ist eine große Bühne mit Vorträgen, Shows und Diskussionen in Halle 4.