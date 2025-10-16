Spielemesse in Essen – Samstag schon ausverkauft
Veröffentlicht: Donnerstag, 16.10.2025 10:21
In einer Woche startet die „Spiel“ – die größte Brettspielmesse der Welt. Vom 23.10. bis zum 26.10. könnt ihr dort viele neue Spiele ausprobieren. Für den Samstag (25.10.) gibt es keine Tickets mehr.
Für den Donnerstag, Freitag und Sonntag sind noch Tickets erhältlich. Wichtig: Tickets gibt es nur online - eine Tageskasse gibt es nicht. Preislich starten die Tickets bei 23,5 Euro.
Neben zig Spielen, die ihr testen könnt, gibt es auch einen Weltrekordversuch am Freitag - bei „CATAN CONNECT“ sollen in der Grugahalle über 1.000 Menschen gleichzeitig „Siedler von Catan“ spielen. Kommentiert wird das Ganze von Smudo von den Fantastischen Vier.
Insgesamt sind fast 900 Aussteller aus 51 Ländern dabei. Neu ist eine große Bühne mit Vorträgen, Shows und Diskussionen in Halle 4.