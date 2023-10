SPIEL so groß wie noch nie

Schwerpunkt sind in diesem Jahr vor allem kooperative Spiele, Solo-Spiele und Spiele für zwei Personen. Mit rund 60.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in sechs Hallen übertrifft die SPIEL das Rekordjahr 2019. Außerdem feiert sie ihren 40-jährigen Geburtstag, unter anderem mit Vorträgen und Panels sowie einer Bemalaktion mit dem neuen Maskottchen Meeps. Viele Vorträge streamt der Merz Verlag auch auf seinem Youtube-Kanal.

Die Hallenaufteilung ist in diesem Jahr anders als sonst, denn die Spiele und Verlage werden nun nach Themen auf die Hallen verteilt. In Halle 1 finden wir zum Beispiel Rollen-, Sammelkarten- und Miniaturenspiele. In Halle 3 gibt es Kenner- und Expertenspiele.

Am Donnerstag stehen vor allem Vorträge und Diskussionen auf dem Programm, Freitag findet der "Educators' Day" statt, bei dem Pädagogen lernen, wie sie Brettspiele im Unterricht einsetzen können. Samstag können Fans viele YouTuber, Blogger und Podcaster treffen und das ein oder andere Spiel mit ihnen spielen.

Tickets gibt es online und vor Ort. Ein Tagesticket gibt es auf der Website der SPIEL für 22 Euro. Geöffnet hat die SPIEL von Donnerstag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr sowie am Sonntag bis 18 Uhr.