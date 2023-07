SPIEL Maskottchen heißt Meeps

Zum ersten Mal hat die weltweit größte Brettspielmesse damit ein Maskottchen. Gezeichnet hat die verspielte Katze der bekannte Spieleillustrator Michael Menzel. Er hat zum Beispiel schon das bekannte Brettspiel "Die Siedler von Catan" illustriert. Mehr als 1.000 Menschen haben für den Namen Meeps abgestimmt. Über 400 Vorschläge wurden vorher abgegeben, fünf wurden zur Wahl gestellt.

Meeps ist bei der nächsten SPIEL vom 5. bis zum 8. Oktober auf der Messe unterwegs und wird dort für Stimmung sorgen. Der Name ist angelehnt an den Begriff "Meeple". Dieser bezeichnet die kleine Figur auf dem Spielbrett, die den jeweiligen Spieler darstellt. Außerdem kann der Name für ein süßes Tiergeräusch stehen.