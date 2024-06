SPIEL Essen 24 bricht schon jetzt Rekorde

Die SPIEL Essen belegt zum ersten Mal komplett sechs Messehallen. Noch nie wollten so viele Aussteller ihre Stände vergrößern und gleichzeitig so viele neue Verlage ihre Produkte vorstellen, heißt es. Erwartet werden rund 200.000 Besucher. Wegen der großen Nachfrage habe man alle Pläne mehrmals auf den Kopf stellen und Stände verschieben müssen. Fürs nächste Jahr prüfen die Veranstalter, ob die Messe noch auf eine weitere Halle ausgeweitet werden kann. Die Messe SPIEL in Essen gilt als weltweit größtes Event für Brett- und Kartenspiele. Sie läuft in diesem Jahr vom 3. bis zum 6. Oktober.