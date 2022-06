"Spiel 2022" hat große Pläne

Die Messe soll auch deutlich internationaler werden. So seien viele Spieleverlage aus Asien, Nord- und Südamerika, Afrika und Australien dabei. Zum ersten Mal gibt es auch Aussteller aus Katar, Kuwait, Vietnam und Armenien. Geplant ist auch, das Rahmenprogramm zu erweitern. Auf dem "Educators Day" soll gezeigt werden, wie Brettspiele z.B. im Unterricht eingesetzt werden können. Für Kinder und Familien wird eine Animationsfläche aufgebaut. Die Messe "Spiel" wird in diesem Jahr vom 6. bis 9. Oktober laufen. Vor der Pandemie kamen bis zu 200.000 Besucher in die Essener Messehallen.