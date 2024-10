"Spiel 24" bricht mehrere Rekorde

Die Messe gilt als die größte ihrer Art weltweit. In diesem Jahr sind sechs Hallen komplett belegt. Das ist ein neuer Rekord heißt es. Auch was die Besucherzahlen angeht, wird eine neue Bestmarke angepeilt. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 200.000 Spielefans. Es könnten wahrscheinlich sogar noch mehr sein. Die Ticketnachfrage war schon Vorfeld größer als das Angebot. Aktuell gibt es nur Eintrittskarten für den Sonntag. 850 Aussteller aus mehr als 50 Ländern zeigen in diesem Jahr neue Brett- und Gesellschaftsspiele.