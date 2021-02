Sperrung im Kreuz Duisburg-Nord

Im Autobahnkreuz Duisburg-Nord ist heute (Sa, 13.2.) die Verbindung von der A42 aus Dortmund kommend auf die A59 in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung dauert von 9-17 Uhr, heißt es von der Autobahn GmbH. Grund sind Arbeiten an den Bäumen und Sträuchern am Fahrbahnrand. Eine Umleitung ist über Duisburg-Baerl ausgeschildert.

