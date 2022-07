Sperrung im Kreuz Duisburg-Nord

Gleichzeitig wird aber die zurzeit gesperrte Verbindung im Kreuz Duisburg-Nord von der A59 in Fahrtrichtung Dinslaken auf die A42 Richtung Kamp-Lintfort wieder freigegeben. Die neue Sperrung (29.7.) dauert voraussichtlich bis zum 4. Oktober. Die Autobahn GmbH arbeitet in dieser Zeit an der Brücke über der Beecker Straße und bringt dort Lärmschutzwände an. Eine Umleitung ist mit dem roten Punkt markiert und führt über die Anschlussstelle Duisburg-Meiderich.