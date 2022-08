Sperrung der A40 bei Dümpten

Die A40- Ausfahrt in Dümpten wird heute Nacht gesperrt. Das kündigt die Autobahn GmbH an. Die Anschlussstelle ist in Fahrtrichtung Dortmund dann von 20 Uhr bis morgen früh 5 Uhr komplett dicht.

© Oliver Müller/FUNKE Foto Services