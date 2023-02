Spendenlauf für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Die Kita-Kinder starten auf einer 80m-Runde, die Schüler gehen auf einer 300m-Runde an den Start. Die Anzahl der gelaufenen Runden wird mittels Stempelkarte erfasst. Unterstützende aus dem Familienkreis der Kinder spenden einen beliebigen Betrag pro gelaufener Runde. In den Tagen vor dem Spendenlauf gehen die teilnehmenden Kinder eigenständig mit einem Infoflyer und einem Elternbrief auf „Sponsorensuche“. MSS und MSB kümmern sich um die Überweisung der gesammelten Spenden. Diese gehen zu 100 Prozent an die „Aktion Deutschland hilft“.





Nach dem Lauf für die Schüler haben auch Erwachsene die Möglichkeit, zu laufen und Geld zu sammeln. Sie können in der Zeit von 16 bis 18 Uhr auf der 500m-Runde starten. Erwachsene Teilnehmende zahlen einen selbst gewählten Betrag als Startgebühr. Die Startgebühr wird vor Beginn des Laufes in eine Spendenbox eingeworfen.