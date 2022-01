Spenden nach Hausbrand am Nachbarsweg

In der Gruppe "Du weißt, dass du aus Mülheim kommst" hatte ein Mitglied gestern die Hilfe angeleiert. Schnell sind Kleidung und Schuhe zusammengekommen und Angebote für viele weitere Spenden. Mittlerweile gibt es in einem Update zu dem Post ein Dankeschön an alle und den Hinweis, dass weitere "Sachspenden" aktuell nicht nötig sind. Der Besitzer des abgebrannten Hauses soll erst mal bei Bekannten untergekommen sein.

Gestern (13.1.) gegen 9.10 Uhr war die Feuerwehr in den Nachbarsweg 341 in Saarn gerufen worden. Als sie in der kleinen Siedlung nahe der A3 und dem Entenfang ankam, stand schon der komplette Dachstuhl des eingeschossigen Gebäudes in Flammen. Es gab Probleme mit der Wasserversorgung. Die Feuerwehr musste einen Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen einrichten und organisierte einen 10.000 Liter Wassertank. Trotz allem war das Gebäude nicht mehr zu retten. Es ist komplett abgebrannt.