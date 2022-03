Sparkasse zieht in neue Filiale

In gut einer Woche ( 11.4.) wird die Sparkasse Mülheim ihre neue Filiale in Heißen eröffnen. Das hat eine Sprecherin mitgeteilt. Am neuen Standort an der Hingbergstraße 319 erwarten Kunden unter anderem bessere Parkmöglichkeiten und ein barrierefreier Zugang, heißt es. Über 40 Jahre war die Sparkasse in Heißen am Marktplatz untergebracht. Diese Filiale wird am 8.April zum letzten Mal öffnen. Dann startet der Umzug in das neue Quartier.

© Martin Möller / Funke Foto Services